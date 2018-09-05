В Пензе подсветили «Глобус»

В Пензе будут подсвечивать монумент «Глобус» на площади Дружбы. Все технические работы уже завершены.

Как сообщает пресс-служба мэрии, подсветку организовали по поручению главы горадминистрации Виктора Кувайцева. Нашли инвестора, который проложил электрический кабель, смонтировали четыре светильника, что позволило равномерно подсветить монумент.

Подсветку подключили к сетям уличного освещения города, она работает в соответствии с установленным графиком.

Напомним, ранее организовали подсветку телебашни. О том, что надо развивать художественное оформление зданий вечером и ночью, говорил Иван Белозерцев.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».