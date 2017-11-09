10 ноября 2017, 11:35Общество В Пензе подростки сняли на видео, как в школе №74 из кранов течет «кумыс» Пензенцы в Сети обсуждают видео, снятое в городской школе №74: учащиеся сняли, как школьного крана течет мутная жидкость, которую они назвали «кумысом».

Запись опубликована в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Вода, в которой страшно мыть даже руки, - во всех кранах школы N74», - написал автор видео.

Судя по кадрам, стоит увеличить напор воды, и из кранов начинает течь мутная жидкость. Этот факт очень встревожил учащихся школы.

«Это пузырики, она через 20 секунд нормальная будет», - предположил пользователь.

«Это от давления, […] если в кране не стоит сетка, то так всегда, так везде в любом доме, на любой улице, в любом городе, в любой стране, на любом материке, на любой планете, в любой галактике», - высказался подписчик группы Михаил Кирюхин.

По словам автора видео, вода со временем не становится менее мутной, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Скриншот: https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_738527

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