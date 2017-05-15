В Пензе подростки поехали в колледж на краденом мотороллере

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15 мая 2017, 18:02Криминал
В Пензе задержан подозреваемый в краже скутера. Преступление было совершено в ночь с 8 на 9 мая в Октябрьском районе.
Мотороллер стоял во дворе дома и был пристегнут к газовой трубе. Однако это не остановило злоумышленника.
«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 16-летний житель города Пензы», - сообщила начальник отдела дознания отдела полиции N2 УМВД России по г. Пензе Ирина Кудимова.
«Я подошел к подъезду, мотороллер был прицеплен к трубе. Я кусачками перекусил трос. Отвез мотороллер потом к приятелю, который помог завести его», - рассказал подозреваемый.
Молодые люди на следующий день поехали на скутере в колледж, однако на обратном пути он заглох. Мотороллер спрятали во дворе. Когда приятели в очередной раз пытались его завести, их задержали полицейские.
По факту кражи отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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