16 мая 2017, 19:45Общество В Пензе подростки забираются на крыши многоэтажек Пензенские подростки вновь замечены на крыше одной из многоэтажек города. В информационное агентство «Пенза-Пресс» обратились жители домов по улице Плеханова, они прислали фотографии, где двое молодых людей спокойно распивают спиртное, сидя на крыше. Съемочная группа телеканала «Экспресс» выехала на место и убедилась, что доступ туда действительно открыт. И это при том, что вопрос антитеррористической защищенности в конце марта поднимали городские власти.

Каждый день в интернете появляются новые фотографии, видеоролики, сообщения о смертельно опасных приключениях молодежи. Пензенские подростки - не исключение. На днях в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс» читатели прислали снимки крыши дома по улице Плеханова.

«В доме №12 на ул. Плеханова всегда открыт люк на крышу, этим пользуются подростки. Они сидят на крыше и выпивают. О какой безопасности может идти речь? Прошу принять меры», - написано в сообщении.



Съемочная группа телеканала «Экспресс» решила проверить, так ли легко попасть на крышу девятиэтажного дома. Оказалось, что легко: дверь в подъезд с домофоном открыли, а дальше - еще проще.

Следы запретного отдыха - по всей крыше: разбросан мусор, пустые бутылки от пива и более крепкого алкоголя. Однако то, как проводят время на Плеханова, 12, видимо, известно только жителям верхних этажей соседних многоэтажек. Никто из местных, кажется, не в курсе.



«Мы вообще никому дверь не открываем в подъезд, у нас проходили с участковым по всему подъезду, предупреждали, чтобы посторонним дверь не открывали», - пояснила старшая по подъезду №2 дома №12 по улице Плеханова Татьяна Дудукина.

По словам жителей, люк открыт почти три недели. Кто сломал дверцу, они не видели, в управляющую компанию не обращались.

По правилам антитеррористической безопасности, доступ на крыши, чердаки и в подвалы домов для посторонних должен быть закрыт. Этот вопрос взяли на особый контроль еще в конце марта, когда в Сети появилось шокирующее видео: подросток, зацепившись за край крыши девятиэтажки на улице Карпинского, повис на 30-метровой высоте.



После появления видео мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил городскому управлению ЖКХ проверить все чердаки и подвалы.



«В случае, если запирающее устройство управляющая компания не устанавливает, мы уже направляем информацию в правоохранительные органы для того, чтобы они по линии антитеррора приняли определенные меры тем управляющим компаниям, которые игнорируют наши требования», - заявил начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.



Однако, несмотря на жесткий контроль власти, заявки об открытых чердаках и крышах поступают почти каждую неделю.



«Один-два звонка были, жители звонили и говорили, что молодежь лазает по крыше. Люки у нас были закрыты на этих адресах, это точно, значит были сбиты замки, сломаны проушины у люков. Заявку передавали мастеру за этот участок, люки ремонтировали и заново вешали замки», - рассказала диспетчер управляющей компании Наталья Антонова.

Как заверили в управляющей компании, на подобные заявки отвечают сразу. Закрывают люки и при необходимости ремонтируют в течение одного-двух дней. Правда, никто не гарантирует, что новые замки и двери прослужат долго.

Общество

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