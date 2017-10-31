В Пензе подростка будут судить за кражу из квартиры

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01 ноября 2017, 12:34Криминал
В отношении несовершеннолетней пензячки возбудили уголовное дело. Девушка предстанет перед судом за кражу из квартиры пенсионерки.
По данным следствия, девушка решила залезть в квартиру к 59-летней женщине. Злоумышленница убедилась, что дверь не заперта и проникла внутрь. В коридоре она нашла сумку, в которой был кошелек с деньгами, и похитила ее.
Хозяйка квартиры в это время находилась дома, но не услышала посторонних звуков. Преступление сотрудники полиции раскрыли в течение суток.
«Несовершеннолетняя забрала деньги, а сумку со всем содержимым выкинула около дома. На похищенные средства она купила сладости и другие продукты. Семья обвиняемой как неблагополучная попадала в поле зрения органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР.
В настоящее время уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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