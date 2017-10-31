01 ноября 2017, 12:34Криминал В Пензе подростка будут судить за кражу из квартиры В отношении несовершеннолетней пензячки возбудили уголовное дело. Девушка предстанет перед судом за кражу из квартиры пенсионерки.

По данным следствия, девушка решила залезть в квартиру к 59-летней женщине. Злоумышленница убедилась, что дверь не заперта и проникла внутрь. В коридоре она нашла сумку, в которой был кошелек с деньгами, и похитила ее.

Хозяйка квартиры в это время находилась дома, но не услышала посторонних звуков. Преступление сотрудники полиции раскрыли в течение суток.

«Несовершеннолетняя забрала деньги, а сумку со всем содержимым выкинула около дома. На похищенные средства она купила сладости и другие продукты. Семья обвиняемой как неблагополучная попадала в поле зрения органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР.

В настоящее время уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

просмотров 44

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: