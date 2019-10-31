В Пензе подписали контракт с новым мэром

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31 октября 2019, 13:39Общество
31 октября вновь избранный мэр Пензы Андрей Лузгин официально приступил к обязанностям.
Сегодня, 31 октября, с Андреем Лузгиным заключен трудовой договор. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отмечено, что градоначальник назначен на срок полномочий Пензенской городской Думы седьмого созыва, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, нового мэра Пензы депутаты Гордумы выбрали на сессии 25 октября. Свой голос за него отдали 20 народных избранников. Сначала прошло голосование с помощью электронной системы, но были допущены нарушения, поэтому было принято решение перейти к бумажным бюллетеням.
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