В Пензе подключатся к решению вопроса строительства частного медцентра

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17 июля 2017, 11:03Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 17 июля на оперативном совещании сообщил о намерении промышленно-строительной группы «Ташир» построить в регионе медицинский центр.
«У нас есть проблемы с онкологическими заболеваниями. Возможно, мы смогли бы объединить усилия», - сказал глава региона.
Он поручил министру здравоохранения Владимиру Стрючкову подключиться к решению вопроса и проработать возможные варианты взаимодействия с инвестором.
Напомним, промышленно-строительная группа «Ташир» ранее заявляла о свой заинтересованности в развитии в регионе ряда направлений, связанных с тепличным и гостиничным бизнесом, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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