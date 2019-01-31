В Пензе подготовят документы по капитальному ремонту «Рубина»

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31 января 2019, 14:36Общество
30 января мэр Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание во дворце спорта «Рубин».
Так как ранее губернатор Иван Белозерцев поднимал вопрос о температурном режиме в помещениях спортивного комплекса, проверяющие в ходе осмотра сделали акцент на этом. Они убедились, что, в отличии от помещений, где проходят занятия по футболу и борьбе, в легкоатлетическом манеже температура воздуха некомфортная. При этом система отопления функционирует в штатном режиме – батареи горячие, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
По мнению руководителя ДС «Рубин», в зале прохладно из-за витражной конструкции, которая заменяет одну из стен. Виктор Кувайцев поручил обследовать помещение с помощью тепловизора.
«Надо выявить, где происходят потери тепла. Подготовить техническое задание для разработки проектно-сметной документации капитального ремонта здания», – отметил глава администрации города.
В первую очередь планируется рассмотреть возможность замены витражей, утепления торцевой стены здания и перевода дворца спорта на модульную котельную, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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