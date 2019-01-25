В Пензе подготовка реконструкции планетария вышла на финишную прямую

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27 января 2019, 14:06Общество
Окно в Космос будет открыто снова. Проект реконструкции пензенского планетария отправили на государственную экспертизу. Это последний этап проверок. Дальше - только сами работы. Уже известно, как будет выглядеть фасад, и какое оборудование появится внутри.
В 1928-м году деревянное здание с ажиотажем открывалось сугубо для практической цели: метеорологических наблюдений. И лишь в 60-х оно стало для пензенцев своего рода окном в Космос. То, что планетарий уникальный и возрастной, и, более того, имеет официальный статус «памятник истории и культуры местного значения», существенно ограничило полет фантазии архитекторов. На эскизах хорошо заметно, что у здания добавятся разве что боковые лестницы. Этому проекту осталось пройти последний этап проверок экспертами.
«Он уже прошел историко-культурную экспертизу, теперь наступает черед госэкспертизы. В соответствии с установленными законом сроками экспертиза будет проведена, и мы увидим уже готовый согласованный проект. В процентном отношения сказать не берусь, но все, что возможно, будет сохранено», - отметил руководитель проектной организации Лев Ходос.
Из-за того, что по закону памятник допускает только реконструкцию, в пензенском планетарии не будет раздвижного купола и даже смотровой площадки, на что ранее так рассчитывали проектировщики. Ведь благодаря этому можно было бы наблюдать космические явления на небе и в профессионально научных условиях.
Но все же лазейку для современности удалось найти: так называемый Звездный зал достроили позже основного здания и памятником истории и культуры он формально не считается. Для его оборудования в парке рассчитывают закупить технику из Германии и США.
«У нас на звездное небо проецировалось только аппаратом ЗКП-1, это звездная машина так называемая, которая проецировала на купол звезды. Сейчас сюда заложили более современное ЗКП-4», - рассказала директор Центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Елена Савельева.
Впрочем, оборудование, которое еще помнят немногие пензенцы, сохранят - в музее обновленного планетария. Предполагается, что там же будут рассказывать о космонавтике в России и Пензе.
Государственная экспертиза проекта реконструкции займет около 60 дней, еще 30 потребуется на проверку его сметной достоверности. И только после этого ответственные лица смогут сказать, во сколько обойдется историческая для Пензы стройка.
После этого, как говорят в парке, наступит не менее ответственный этап - поиск денежных средств. Основные надежды здесь связывают с государственными программами и федеральным бюджетом. О сроках начала реконструкции ни проектировщики, ни руководитель парка пока заявлять не берутся.
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