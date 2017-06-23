23 июня 2017, 19:24Общество В Пензе подготовили концепцию капитального ремонта площади Ленина Новый облик исторического центра. Архитекторы и строители занялись разработкой нескольких проектов, которые позволят изменить внешний вид многих зданий и улиц Пензы. Работы решено начать с площади Ленина.

Главная площадь Пензы поменяет свой привычный облик уже 2017 году. Концепция ее капитального ремонта уже разработана. После проведения запланированных на июль необходимых экспертиз приступят к реализация проекта. Вместо асфальта территорию от памятника Ленину до торгового центра собираются замостить.

«Плитка - аналогичная Юбилейной площади. Орнамент разобьет, уберет монотонность, которая свойственна асфальтовому покрытию. Если большие плоскости монотонны, то это тяжело воспринимаются», - рассказал главный архитектор пензенской области Леонид Иоффе.



Обновление площади Ленина стало одной из тем обсуждения в эфире на радио «Эхо Пензы». Гости эфира подробно рассказали о будущем проекте.

Впервые появятся зеленые зоны, прибавится число вазонов с цветами. А между торговым центром и улицей Кирова разобьют микросквер с зонами отдыха и малыми архитектурными формами.

«Кроме того, проектом предусмотрено, учитывая, что под площадью Ленина проходит речка, так называемая Шелоховка, это будет отображено в мощении брусчаткой», - сказал начальник управления градостроительства и архитектуры администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Какая подрядная организация займется ремонтом, решится в ходе конкурса, который пройдет в июле. До конца года планируется выполнить весь объем работ по мощению плиткой. В 2018-ом работы возобновятся и завершатся ко Дню города.

Продолжится и реконструкция набережной, ее оденут в гранит. Проект предусматривает создание новых зеленых и прогулочных зон и велодорожек. В случае очистки дна в районе Ростка, там может появиться плавучая сцена.

Общество

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