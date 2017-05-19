В Пензе под железнодорожным мостом произошло двойное ДТП

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19 мая 2017, 16:34Политика
В Пензе по дороге на Маяк произошла двойная авария. Информация и фотография появились на странице пользователя Facebook Сергея Колесникова.
В Пензе на улице Горбатов переулок, неподалеку от Бакунинского моста, столкнулись две пары автомобилей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Информации о причинах аварии и пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники УГИБДД.
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