В Пензе под открытом небом прозвучали песни военных лет

В городских зонах отдыха Пензы в преддверии 9 Мая с концертами выступили музыкальные коллективы со специальной, праздничной программой. Классическими произведениями военных лет в сквере Дениса Давыдова жителей радовали лауреаты открытого городского конкурса «Звени, наша песня, победным салютом».

На импровизированной сцене выступили около 20 музыкантов муниципального оркестра русских народных инструментов «Пенза». Они подобрали уникальную программу, посвященную празднику Победы.

«Подготовили 15 композиций, - это не только песни, но и оркестровые произведения, например, «Вальс о вальсе», «Катюша», «Случайный вальс», - рассказал главный дирижер муниципального оркестра русских народных инструментов «Пенза» Сергей Сидоров.

Услышав звуки музыки, к скверу стали подтягиваться прохожие. Кто-то хотел отдохнуть после тяжелого рабочего дня, а кто-то - получить возможность ощутить атмосферу первых победных дней, о которых рассказывали бабушки и дедушки.

«Отличный фестиваль. Он объединяет жителей города, которые с удовольствием слушают эти песни», - отметили жители Пензы Артем и Виктория Мартышкины.

«Настроение поднимается. Пою вместе с ними, мне очень нравится», - сказала жительница Нижнего Ломова Галина Дубинина.

«Каждый год прихожу в этот сквер, чтобы послушать, хорошо играют. Нравится классическая эстрада», - рассказала жительница Пензы Валентина Матюшина.

Концерт под открытым небом продлился около часа. Затем музыкальный фестиваль уступил место концертной программе 9 Мая.