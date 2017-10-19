19 октября 2017, 17:35Общество В Пензе под мостом застряла фура Водитель большегруза не соотнес размеры своей машины с высотой моста и оказался «заложником» на Горбатом переулке в Пензе.

В Сети появились фото с места происшествия. В группе «Пенза.live» в социальной сети «ВКонтакте» подписчик Shahzod опубликовал снимки. На них виден грузовик, застрявший под мостом на Горбатом переулке, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Пользователь Артем отметил, что опору там сделали совсем недавно, и неизвестно – простояла ли она хотя бы неделю.

«Там поставили два знака: на мосту и перед ним, как можно не заметить?», - удивилась подписчица Елизавета.

Один из комментаторов выложил еще два снимка с места.

Общество

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Источник фотографии: Скриншот с https://vk.com/penza_live

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