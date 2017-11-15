15 ноября 2017, 19:07Происшествия В Пензе под колеса машины попали пешеходы В Пензе произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Погибших, к счастью, нет, однако люди получили различные травмы.

Так, на улице Суворова возле торгового центра «Красные холмы» под колеса автомобиля попали сразу два человека. По предварительным данным, они переходили дорогу по пешеходному переходу, но 28-летний водитель корейской иномарки не успел затормозить. Авария на проезжей части спровоцировала большой автомобильный затор.

«В результате ДТП пешеходы - девушка 1987-го и девочка 2004 года рождения были осмотрены бригадой скорой помощи, после их отпустили. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Еще одна авария случилась на Западной поляне. Возле жилого дома №7 по улице Мира 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» совершил наезд на 10-летнюю девочку. В результате ребенок получил телесные повреждения. К счастью, несерьезные. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой. По факту этого ДТП также проводят проверку.

Происшествия

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