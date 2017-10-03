03 октября 2017, 17:59Происшествия В Пензе под колеса автомобиля попали две девушки В городе Пензе на улице Карпинского случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла напротив дома №21 по улице Карпинского. Молодой человек, находясь за рулем «Лады Приоры», сбил двух девушек.

В результате ДТП одну из пострадавших после осмотра врачей отпустили домой, другую с травмами доставили в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map%2Cstv%2Csta&utm_medium=maps-desktop&ll=44.987512%2C53.211047&z=16&panorama%5Bpoint%5D=44.984057%2C53.211519&panorama%5Bdirection%5D=318.284645%2C-3.184150&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.462027

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