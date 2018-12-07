В Пензе почтят память героев Отечества

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07 декабря 2018, 17:08Общество
В Пензенской области 9 декабря пройдут мероприятия, посвященные Дню героев Отечества.
Так, с 10.00 до 10.30 на аллее Славы Новозападного кладбища представители движения «Юнармия» и молодежные организации области будут возлагать цветы к захоронениям героев Советского Союза, Российской Федерации и социалистического труда, сообщают организаторы.
С 11.30 до 12.00 на набережной реки Сура состоится торжественный митинг и церемония возложения цветов к стеле «Слава Героям». В мероприятии примут участие члены семей героев России, Советского Союза и социалистического труда.
Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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