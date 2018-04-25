В Пензе почтили память жертв геноцида армянского народа

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25 апреля 2018, 19:06Общество
В пензенской областной библиотеке имени Лермонтова прошел День памяти жертв геноцида армян. Представители армянской диаспоры приняли участие в литературно-музыкальном вечере, посвященном трагическим событиям 1915 года. Потомки жертв геноцида поделились воспоминаниями, которые их близкие передавали из поколения в поколение.
В Пензе траурный вечер, посвященный памяти жертв геноцида армян, провели при участии учеников воскресной школы. Прошло 103 года, но потомки жертв тех страшных событий до сих пор передают невероятные истории спасения своим детям.
«Бабушка и дедушка спасались от этих страшных событий, когда были маленькими. Потом они попали и выросли в детском доме. Сейчас я даже не знаю, кем были мои предки», - рассказала председатель общественной организации по сохранению армянских традиций Пензенской области Сусанна Асатрян.
24 апреля 1915 года власти Османской империи уничтожили 800 представителей армянской интеллигенции. Затем по всей стране прошла волна массовых убийств. По разным данным, жертвами геноцида стали от 600 тысяч до полутора миллионов человек.
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