В Пензе почтили память Василия Бочкарева

29 апреля - памятная дата в истории Пензенской области. 29 апреля Василию Кузьмичу Бочкареву исполнилось бы 70 лет. Свою трудовую биографию уроженец села Ива Нижнеломовского района начал лесничим, затем работал на руководящих должностях в грузовом автотранспортном предприятии, председателем исполкома и главой Железнодорожного района города. 17 лет профессиональной деятельности он посвятил руководству Пензенским регионом. На Новозападном кладбище прошла панихида по бывшему губернатору области.

На панихиде по Василию Бочкареву собрались его коллеги, друзья и близкие. Вспоминали его неуемную энергию, сильный характер и многогранность натуры.

«Он работал и день, и ночь, поэтому передал такой настрой своим коллегам по работе. Такая подача была направлена на то, чтобы область развивалась, строились новые объекты», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Мы понимаем, что такие «звезды» отдают много, поэтому быстро гаснут. Жаль, конечно, что его нет с нами, но в эти светлые пасхальные дни мы все просим ему вечной памяти и царствия Небесного», - сказал депутат Государственной Думы РФ Иван Фирюлин.

Экс-министр сельского хозяйства Владимир Резниченко начинал работать на высоком посту вместе с Василием Бочкаревым. Говорит, те программы, которые были тогда приняты, вывели сельское хозяйство из кризиса. В 1998 году, когда Василий Кузьмич стал главой региона, были для России сложными. Выстраивались заново экономика, промышленность и сельское хозяйство.

«Сельское хозяйство было в очень тяжелом положении: вырезался скот, земля не обрабатывалась, деньги на развитие отсутствовали. После принятия, ряда программы мы смогли восстановить поголовье, ускорить развитие животноводства, также много сил и стараний принято на то, чтобы в область пришли инвесторы», - рассказал он.

О том, что Василий Бочкарев был талантливым руководителем, говорили и на выставке, посвященной 70-летию со дня его рождения. Она открылась в Губернаторском доме (0+). Основой экспозиции стали снимки из коллекции фотохудожника Александра Назарова. На одном Бочкарев зажигает факел газопровода в дальнем селе, на другом проверяет урожайность зерновых культур, на третьем встречается с промышленниками области. Светлана Пинишина, председатель Общественного совета при Законодательном собрании, познакомилась с Василием Бочкаревым еще задолго до того, как он стал губернатором. В 1987 году он был избран председателем исполкома Железнодорожного района Пензы, а она стала его заместителем.

«Он сразу произвел на меня впечатление делового человека, требовательного к себе и к подчиненным. Первое задание, которое он дал - составить план социального экономического развития Железнодорожного района», - рассказала она.

Многие фотографии на выставке демонстрируют внимание Василия Бочкарева не только к развитию экономики, но и спорта и социально-культурной сферы. Есть фотографии, где Василий Кузьмич общается с обычными жителями деревень, молодыми мамами, малышами детских садов. В число более чем 200 экспонатов также вошли три живописных портрета Василия Бочкарева, среди которых - полотно неизвестного автора, где он изображен в молодости. Одно из центральных мест в экспозиции занял стенд с наградами Василия Кузьмича, среди которых - орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.