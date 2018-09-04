04 сентября 2018, 13:02Общество

В Пензе почтили память погибших от рук террористов

В Пензе около памятника участникам контртеррористических операций прошло траурное мероприятие, в котором принял участие мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, почтить память жертв терактов 3 сентября – в День солидарности в борьбе с терроризмом - пришли также председатель пензенского Союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев, ветераны спецслужб и правоохранительных органов, побывавшие в «горячих точках», и школьники.

Виктор Кувайцев поблагодарил всех, кто пришел на мероприятие, за неравнодушие.

«Соболезную всем, кого коснулась такая трагедия, как терроризм. Вечная память погибшим, вечная слава живым», - сказал он.

Память погибших от рук террористов почтили минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_pochtil_pamyat_pogibshikh_ot_terroriz67456ma/

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