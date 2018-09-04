В Пензе почтили память погибших от рук террористов

В Пензе около памятника участникам контртеррористических операций прошло траурное мероприятие, в котором принял участие мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, почтить память жертв терактов 3 сентября – в День солидарности в борьбе с терроризмом - пришли также председатель пензенского Союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев, ветераны спецслужб и правоохранительных органов, побывавшие в «горячих точках», и школьники.

Виктор Кувайцев поблагодарил всех, кто пришел на мероприятие, за неравнодушие.

«Соболезную всем, кого коснулась такая трагедия, как терроризм. Вечная память погибшим, вечная слава живым», - сказал он.

Память погибших от рук террористов почтили минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов, пишет ИА «Пенза-Пресс».