В Пензе почтили память погибших от рук террористов

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04 сентября 2018, 13:02Общество
В Пензе около памятника участникам контртеррористических операций прошло траурное мероприятие, в котором принял участие мэр Виктор Кувайцев.
Как сообщает пресс-служба мэрии, почтить память жертв терактов 3 сентября – в День солидарности в борьбе с терроризмом - пришли также председатель пензенского Союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев, ветераны спецслужб и правоохранительных органов, побывавшие в «горячих точках», и школьники.
Виктор Кувайцев поблагодарил всех, кто пришел на мероприятие, за неравнодушие.
«Соболезную всем, кого коснулась такая трагедия, как терроризм. Вечная память погибшим, вечная слава живым», - сказал он.
Память погибших от рук террористов почтили минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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