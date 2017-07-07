07 июля 2017, 14:04Культура В Пензе почтили память поэта-имажиниста Анатолия Мариенгофа 6 июля - день памяти поэта, прозаика и мемуариста XX века Анатолия Мариенгофа. Со дня рождения основателя имажинизма прошло 120 лет. Его жизнь связана с Пензой. В городе на Суре он прожил около пяти лет и именно здесь начал свой творческий путь. Почтить память знаковой личности отечественной литературы собрались современные пензенские писатели.

Поэт, драматург, модернист, революционный эксцентрик, мастер эпатажа XX века. Он гордо называл себя имажинистом и яро боролся с футуристами. Литературные сообщества по всей стране отмечают 120-летие со дня рождения Анатолия Мариенгофа. Пензенцы - не исключение.

Современные поэты, прозаики и литературоведы встретились на улице Московской у здания бывшей частной гимназии, где с 16 лет учился Мариенгоф .

«Хотя имажинизм - это не тот метод, в котором я люблю работать сама, но, тем не менее, разные направления, разные отклонения от реалистической какой-то школы - любопытны, они интересны в плане создания большого потока русского языка», - отметила поэт, писатель, заведующая отделом поэзии журнала «Сура» Лидия Терехина-Дорожина.



Анатолий Мариенгоф родился в Нижнем Новгороде, но становление его как личности и как литератора прошло именно в Пензе. Город на Суре занимал в творчестве поэта ключевое место, хотя здесь он прожил недолго.



«Сюда он приехал в 1913 году, а уехал в 1918-ом. Здесь он созрел как поэт. Не случайно он написал: «Имажинизм родился в Пензе». А мы знаем, имажинизм и Мариенгоф - неотделимы», - сказал член Совета писателей России, доцент кафедры «Литература, методика преподавания литературы» ПГУ Валерий Сухов.



В честь юбилейной даты Валерий Сухов выпустил книгу «Анатолий Мариенгоф и Пенза». В ней собрана вся информация о жизни и творчестве поэта-революционера в городе на Суре. Презентация сборника состоится в сентябре.

Культура

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