22 июня 2017, 15:22Общество В Пензе почтили память невернувшихся с Великой Отечественной войны 22 июня в России, Беларуси и на Украине проходят памятные акции в ознаменование 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году немецкие, румынские и финские войска вторглись на территорию СССР. В Пензе память тех, кто не вернулся с войны, почтили у монумента Воинской и трудовой славы.

Песни, знакомые многим с детства. В преддверии Дня памяти и скорби в сквере «Бессмертный полк» звучала музыка военных лет. С концертной программой выступил ансамбль «Старгород». 22 июня - особая дата для каждого.

«Мой дед, который воевал, был представлен к Герою. Как бывало в то время на войне, документ отправили, но он не дошел. Он был кавалером шести орденов и безумного количества медалей», - рассказал солист ансамбля «Старгород» Анатолий Николаев.

Памятная акция продолжилась у монумента Воинской и трудовой славы. Пензенцы приняли участие в небольшом траурном митинге в честь 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны.



«Для многих эта война не закончилась, потому что очень много земляков до сих пор числятся без вести пропавшими. И каждый год поисково-спасательные отряды продолжают поиски их останков», - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачев.

Среди участников памятной акции - много молодых людей. Многие пришли к памятнику Победы по зову сердца.

«Для меня это очень важно, я ценю то, что сделали для меня предки. Считаю, что надо почтить их память. У моих родителей дедушки и бабушки воевали. К сожалению, они умерли не на территории России, а за границей, поэтому мы не посещали их могилы, так как не могли их найти. Но недавно нам пришло известие о том, где похоронен дедушка», - поделилась своей историей участница памятной акции Мехрубон Каюмова.

Память павших почтили минутой молчания. После пензенцы зажгли сотни свечей, как символ скорби по погибшим в Великой Отечественной войне.

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