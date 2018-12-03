В Пензе почтили память неизвестного солдата

3 декабря в России вспоминают без вести пропавших воинов. В этот день 1966 года прах неизвестного солдата торжественно перезахоронили из Братской могилы к стене у Московского Кремля в Александровском саду. Тех, кто с полей сражений не вернулся домой, вспоминают и в Пензе. Памятная акция прошла у Монумента воинской и трудовой Славы.

У монумента собрались десятки участников пензенских поисковых отрядов, чтобы почтить тех, чьи имена они восстанавливают во время несения вахт памяти. На счету каждого юного хранителя воспоминаний - не по одному поднятому красноармейцу.

«В последнюю вахту, когда мы ездили в Орловскую область, мы нашли восемь человек, все - бойцы Красной Армии. Это важно не только для нашего поколения, но и для будущих, никто не должен забывать о подвиге героев», - отметил участник пензенского поискового отряда Сергей Ивашин.

Ежегодно пензенские поисковые отряды работают в различных регионах страны и за ее пределами. Сотни увековеченных имен, но десятки тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести. Память последних собравшиеся почтили минутой молчания.

«Дед по линии отца пропал в Великую Отечественную войну. Он, может, где-то захоронен, как неизвестный солдат, поэтому нельзя забывать о людях, которые защищали наше Отечество ценой своей жизни», - сказал председатель пензенского регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

Эта минута молчания для каждого своя. Она одновременно объединяет собравшихся и в то же время дает возможность задуматься каждому о героическом подвиге павших родственников и друзей. Как символ памяти, к Вечному огню пензенцы возложили красные гвоздики.