В Пензе почти все старые кладбища переполнены, а новых нет

В Пензе из года в год становится меньше мест на городских кладбищах. Ситуация может стать критической, потому что новые места захоронений, так и не созданы. Хотя проблема обсуждается не первый год.

Об этом 12 апреля шла речь на заседании постоянной комиссии Гордумы.

«Проблема сохраняется. Разработан план мероприятий, он на несколько этапов разбит. На первый этап требуется 40 млн рублей», - сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

«То есть все это пока на бумаге? А реальные шаги?» - поинтересовался депутат Владимир Мутовкин.

«Все зависит от финансирования. Если будут деньги, мы приступим к работе», - ответил чиновник, пишет ИА «Пенза-Пресс».