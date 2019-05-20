В некоторых районах Пензы почти на сутки отключат воду

Половина Пензы останется без воды. Отключение коснется жителей Ленинского и Первомайского районов. Во вторник 21 мая с 8.00 и до 6.00 следующего дня будет проведен плановый ремонт арматуры на насосной станции водопровода.

«Горводоканал» в это время произведет работу по отключению, переустройству новой перемычки между насосными станциями, установке приборов учета и опорных задвижек», - рассказал главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Сергей Ивенков.

Холодной воды не будет в микрорайоне Западная поляна, в поселке Газовом, в домах №117-119а по улице Окружной, в первом Березовом переулке, на улицах Тамбовской, Ново-Тамбовской, Красной, Чкалова, Куйбышева, Захарова, К. Маркса, Космодемьянской, Ставского, Революционной, Ключевского, Совхоз-Техникум, Советская, 4, Володарского, Кураева, верх улицы Кирова. Также под отключение попадают женская консультация на улице Пушкина, КЭЧ на Советской, 5 и корпус городской больницы №3. Предприятиям, чья работа без воды невозможна, будет осуществлен подвоз. Для этого необходимо оставить заявку по телефону: 20-00-19.