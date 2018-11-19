В Пензе почти 350 контейнерных площадок хотят перенести ближе к домам

19 ноября на комиссии Гордумы Пензы по ЖКХ, благоустройству и экологии затронули тему, связанную с переносом контейнерных площадок, которые расположены на муниципальной земле, на придомовые территории.

И. о. начальника городского управления ЖКХ Майя Воронова выступила перед депутатами с отчетом об участии ведомства в организации работы по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО). Председатель комиссии Виктор Воробьев практически в самом начале доклада предложил перейти к вопросам депутатов.

Народный избранник Алексей Савичев поинтересовался, как обстоит дело с контейнерной площадкой рядом с областной библиотекой им. Лермонтова в Запрудном.

«У нас есть план мероприятий, и не только по этому участку, но и в части ряда других, которые расположены на муниципальной земле, по ликвидации и размещению контейнеров на придомовой территории и у подъездов. Мы хотим ликвидировать эту площадку, потому что на нее вывозят мусор несколько управляющих организаций, но ее ни за кем нельзя закрепить», - пояснила Майя Воронова.

Она напомнила о том, что с 1 января за уборку и вывоз ТКО будут отвечать региональные операторы.

«Поэтому обслуживание необходимо закрепить за кем-то одним. Если мы оставим все как есть, то территорию должен будет убирать муниципалитет», - добавила и.о. начальника управления.

Виктор Воробьев уточнил, сколько в Пензе таких площадок, которые в перспективе необходимо будет перенести.

«Всего у нас 599 площадок под многоквартирными домами, из них 348 – на муниципальной земле», - сообщила Майя Воронова.

Вице-мэр Юрий Ильин также высказался по данному вопросу. По его словам, процесс переноса контейнерных площадок уже начали, и не всегда он встречает одобрение со стороны пензенцев

«Встречаем сопротивление жителей. Но стоит понимать, что когда контейнеры перенесут ближе к домам, то те организации, которые ответственны за их содержание, можно будет привлекать за нарушение благоустройства. Также децентрализация служит повышению качества работы. То есть люди начинают спрашивать с УК больше, когда площадка непосредственно приближена к их дому, ведь не каждый хочет видеть у себя под окнами грязь», - отметил замглавы горадминистрации.

Вместе с тем, заявил Юрий Ильин, город готов пойти на уступки и оставить контейнерные площадки на муниципальной земле в случае полного согласия управляющих организаций по их уборке и надлежащему содержанию.

«График зачастую не выполняется, к сожалению. Если есть желание, мы готовы пойти навстречу», - подчеркнул он.

«Если более 300 площадок будут переносить, то какие средства на это нужны? И люди будут спрашивать с депутатов. А времени остается совсем немного до конца года», - отметил Виктор Воробьев.

Юрий Ильин сообщил, что процесс будет постепенным, и мэрия начнет с самых проблемных площадок, где с ответственной за них организацией не удалось достичь консенсуса.

Вице-мэр уточнил, что право подать заявление на оставление контейнерной площадки на муниципальной земле будет у всех управляющих организаций.

«Здесь никаких выборочных процедур для нас не будет. Главное – содержание контейнерной площадки в чистоте и порядке», - подчеркнул он, добавив, что заявления будут приниматься до 1 января 2019 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».