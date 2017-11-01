В Пензе госнаграды получили 14 человек

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01 ноября 2017, 19:21Общество
За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи! В Пензе наградили лучших специалистов в области медицины, сельского хозяйства, экономики, науки и образования. Торжественная церемония состоялась в Губернаторском доме. Работников Пензенской области поздравил глава региона Иван Белозевцев.
Музыкой и улыбками встречали в Губернаторском доме лучших специалистов региона. Каждый из них посвятил свой профессии ни один десяток лет. Заслуженный деятель науки Семен Давыдович Резник работает в сфере образования уже 40 лет, 25 из которых возглавляет институт экономики и менеджмента в Пензенском университете архитектуры и строительства. Как говорит, главные задачи его деятельности, как и работы его коллектива - готовить достойных и грамотных специалистов.
«Люди, с которыми мы работаем, сделали очень серьезные результаты в научной деятельности по проблемам развития Высшей школы, строительной отрасли, менеджмента в семье и домашнем хозяйстве, в личной организации деловых людей», - рассказал он.
За заслуги в развитии науки и образования, в подготовке квалифицированных кадров Семен Резник награжден Почетной грамотой президента.
В 2017 году наград главы государства и губернатора удостоились 14 человек: специалисты в области медицины, сельского хозяйства, образования и промышленности региона. Торжественную церемонию не случайно провели в преддверии Дня народного единства. Как отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, успехи каждого складываются в общую копилку достижений региона и всей страны.
«Время постоянно проверяет на прочность нашу готовность сообща защищать и отстаивать интересы государства. Мы видим, что обстановка для России всегда была не простая. Мы особо остро чувствуем, насколько значимы солидарность, связь поколений, необходимость опираться на традиции, братства и согласия, которые объединяют наш многонациональный народ», - сказал он.
Лучшим специалистам вручили Почетные грамоты президента России и губернатора, знаки «Во славу земли Пензенской», медали и ордена. Несколько человек удостоились звания «Заслуженный работник Пензенской области».
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