В Пензе победителям конкурса профмастерства вручили ключи от новых авто

В Пензенской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Несколько последних лет это состязание позволяет выявлять, а главное - поощрять высококвалифицированных специалистов рабочих специальностей. В 2019 году конкурс проводился в десяти номинациях, в каждой определен сильнейший. Победителям вручили ключи от автомобилей.

Машинист тепловоза Юрий Силуянов проработал в профессии более 30 лет. Он является одним из победителей конкурса профессионального мастерства. Во многом обойти соперников ему помог большой опыт, причем как в теории, так и на практике.

«Все связно с работой - понимание тепловоза, как подъехать к шайбе. Машины уже есть, но у меня два сына, думаю, теперь и им достанется», - сказал он.

Они строят дома, ремонтируют дороги, водят транспорт и развивают сельское хозяйство региона. В 2019 году в конкурсе на призы губернатора приняли участие 170 человек. Людей труда, которые смогли доказать свой уровень мастерства, пригласили в областную филармонию. В торжественной обстановке призерам вручили ценные подарки, а победителям состязания - ключи.

Кстати, Пензенская область единственная, где поощряют высококвалифицированных специалистов именно автомобилями. Новые машины получили в подарок машинист тепловоза, машинист крана, стеклодув, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, оператор машинного доения коров, пчеловод, каменщик, грейдерист, маляр и электромонтер. Победителя определили в каждой из десяти номинаций. Однако машин на стоянке было 11. Черный Datsun впервые получит учитель.

«На педагогах - очень большая нагрузка. Еще один автомобиль достанется лучшему врачу. Думаю, это будет справедливо», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Конкурс позволяет не только определить лучших в своей профессии, но и повысить престиж рабочих специальностей. Работники представляют регион и на всероссийских этапах. В 2019 году в Белгородской области честь области отстаивал лучший пензенский каменщик.