В Пензе победительница детского вокального конкурса получила 150 тыс руб

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15 марта 2018, 12:03Криминал
В Пензе состоялся гала-концерт финалистов конкурса, посвященного 60-летию пензенского телевидения.
По итогам финальных выступлений обладателем гран-при конкурса объявили представительницу вокально-эстрадной студии «Десерт» города Заречного, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Специальный приз – сертификат на 150 тысяч рублей победительнице вручил глава Пензенской области Иван Белозерцев. Обращаясь со сцены киноконцертного зала к вокалистам, наставникам, родителям, бабушкам и дедушкам конкурсантов, а также к активным группам поддержки юных артистов, он отметил, что областной конкурс стал настоящим праздником культуры и детства.
«Сегодня мы увидели новые лица, еще раз убедились в том, что Пензенская земля – это действительно край ярких самобытных талантов, продолжающих лучшие традиции нашей культуры. Искренне желаю, чтобы вы работали дальше, развивали свои творческие способности. И вне зависимости от того, станет ли вокал вашей профессией или вы изберете другую основную специальность, опыт участия в этом конкурсе будет помогать вам на жизненном пути», - отметил губернатор.
Иван Белозерцев также поблагодарил педагогов дополнительного образования и родителей за большой труд по воспитанию талантов и выразил уверенность в необходимости проведения регионального конкурса вокалистов и в следующем году, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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