В Пензе победительница детского вокального конкурса получила 150 тыс руб

По итогам финальных выступлений обладателем гран-при конкурса объявили представительницу вокально-эстрадной студии «Десерт» города Заречного, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Специальный приз – сертификат на 150 тысяч рублей победительнице вручил глава Пензенской области Иван Белозерцев. Обращаясь со сцены киноконцертного зала к вокалистам, наставникам, родителям, бабушкам и дедушкам конкурсантов, а также к активным группам поддержки юных артистов, он отметил, что областной конкурс стал настоящим праздником культуры и детства.

«Сегодня мы увидели новые лица, еще раз убедились в том, что Пензенская земля – это действительно край ярких самобытных талантов, продолжающих лучшие традиции нашей культуры. Искренне желаю, чтобы вы работали дальше, развивали свои творческие способности. И вне зависимости от того, станет ли вокал вашей профессией или вы изберете другую основную специальность, опыт участия в этом конкурсе будет помогать вам на жизненном пути», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев также поблагодарил педагогов дополнительного образования и родителей за большой труд по воспитанию талантов и выразил уверенность в необходимости проведения регионального конкурса вокалистов и в следующем году, пишет ИА «Пенза-Пресс».