В Пензе победители конкурса народных промыслов получат денежные призы

Международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел, который второй год подряд принимает регион, собрал рекордное количество участников. В киноконцертном зале «Пенза» более 200 умельцев представили как традиционные, так и современные направления декоративно-прикладного творчества.

Алена Червякова может создать из мелких бусинок, которые и в руках-то удержать трудно, настоящие произведения искусства: украшения, предметы интерьера. Жительница Кирова занялась бисероплетением во время декретного отпуска. Теперь она посвящает любимому занятию все свободное время.

«Бусы, браслет - это уже классика. Сейчас делаю галстуки, бабочки, это необычно и более креативно», - рассказала она.

Керамика, роспись по дереву, изделия из лозы, бересты, кожи, вышивка, свечи, народная кукла. На фестивале в Пензе умельцы представили, как традиционные, так и современные направления декоративно-прикладного творчества. Труд мастеров высоко оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Мастера сохраняют культуру, народные промыслы и идут в своем творчестве немного дальше, создавая что-то новое, интересное, очень яркое, с художественной точки зрения, это здорово», - отметил губернатор.

Сердцем народного промысла Пенза становится второй год подряд. В 2018-м международный фестиваль собрал рекордное количество участников - свыше 200 умельцев из Иркутска, Самары, Тольятти, Иванова, Республик Мордовия, Удмуртия, Дагестан, а также Узбекистана, Таджикистана, Иордании и Индии.

«Народные промыслы - это историческая часть национальной культуры. Это важно поддерживать и сохранять, особенно сейчас, в современном мире», - сказала председатель правления Ассоциации народно-художественных промыслов России Геннадий Дрожжин.

В рамках фестиваля состоится конкурс мастерства (0+). Его участники должны будут за отведенное время создать «с нуля» готовое изделие на предложенную тему. Жюри оценит художественный уровень и техническую сложность работы, оригинальность идеи и отражение в ней региональных особенностей. Лауреаты в каждой номинации получат денежные призы.