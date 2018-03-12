В Пензе по заявлению о мужчине с «лимонкой» проводится проверка

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12 марта 2018, 19:52Происшествия
В Пензе вызов жителями Арбеково полиции закончился задержанием мужчины, который демонстрировал предмет, похожий на гранату.
По названному адресу незамедлительно выехали наряд патрульно-постовой службы, группа задержания вневедомственной охраны и другие подразделения, в том числе - Росгвардия.
«Предварительно установлено, что гражданин демонстрировал учебную гранату родственникам. Впоследствии, в ходе бытового конфликта в полицию от одного из них поступило заявление о привлечении мужчины к ответственности», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Уже после того, как мужчина был обезврежен и арестован полицейскими, в жилище, где он находился, был с помощью кинологов проведен обыск.
На время работы правоохранителей весь многоквартирный дом был оцеплен. В результате офицеры инженерно-технического отделения ОМОНа установили, что исследуемый предмет - это действительно граната, только учебная.
Мужчина был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Изъятый экземпляр Ф-1, или «лимонка», передан следственно-оперативной группе. По факту произошедшего проводится проверка.
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