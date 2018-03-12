В Пензе по заявлению о мужчине с «лимонкой» проводится проверка

В Пензе вызов жителями Арбеково полиции закончился задержанием мужчины, который демонстрировал предмет, похожий на гранату.

По названному адресу незамедлительно выехали наряд патрульно-постовой службы, группа задержания вневедомственной охраны и другие подразделения, в том числе - Росгвардия.

«Предварительно установлено, что гражданин демонстрировал учебную гранату родственникам. Впоследствии, в ходе бытового конфликта в полицию от одного из них поступило заявление о привлечении мужчины к ответственности», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Уже после того, как мужчина был обезврежен и арестован полицейскими, в жилище, где он находился, был с помощью кинологов проведен обыск.

На время работы правоохранителей весь многоквартирный дом был оцеплен. В результате офицеры инженерно-технического отделения ОМОНа установили, что исследуемый предмет - это действительно граната, только учебная.

Мужчина был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Изъятый экземпляр Ф-1, или «лимонка», передан следственно-оперативной группе. По факту произошедшего проводится проверка.