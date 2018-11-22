В Пензе по внутритюремному ТВ планируют запустить религиозную передачу

Региональный парламент, высшие учебные заведения, школы и даже пензенские колонии. В эти дни VI «Рождественские чтения» (0+) проходят на нескольких площадках. Участниками форума - ученые, педагоги, работники культуры, образования, здравоохранения, представители государственных и общественных учреждений. На одной из них выступили священнослужители с темой «Миссия церкви в местах лишения свободы».

Помочь человеку осознать вину и привести его к Богу - такую задачу перед собой ставят священнослужители, которые работают с осужденными. В рамках VI «Рождественских чтений» эксперты рассматривают тему «Молодежь: свобода и ответственность». Наиболее актуальной в местах лишения свободы она становится и потому, что согласно статистике, под стражей, в основном, содержатся молодые люди от 18 до 35 лет.

«Священнослужители закреплены за каждым учреждением, они активно принимают участие в воспитательной и духовной работе с осужденными, для нас это больше подспорье», - сказал заместитель начальник УФСИН по Пензенской области Максим Михайлюк.

Чем отличается свобода от вседозволенности? Чтения позволяют получить ответы на самые острые вопросы, обсудить проблемы духовной и общественной жизни. Несмотря на то, что Пенза принимает форум в шестой раз, работу секции «Миссия церкви в местах лишения свободы» в стенах областного управления федеральной службы исполнения наказаний организуют только второй год.

«Задействовали больше сотрудников с докладами, выступают священнослужители епархиального отдела по тюремному служению и семинаристы», - рассказал помощник начальника по организации работы с верующими начальника УФСИН России по Пензенской области Антоний Шварев.

Участники чтений выступили с инициативой запустить религиозную передачу по внутритюремному кабельному телевидению. Причем, снимать ее будут сами осужденные - есть такая возможность. При пензенских колониях созданы телевизионные студии.

«Создание авторской передачи, связанной с православием, очень интересует осужденных. И помощь, и добрый посыл со стороны священнослужителей и семинаристов будут необходимы при ее создании», - сказала старший инспектор пресс-службы управления УФСИН России по Пензенской области Юлия Панкратенкова.

Церковно-общественный форум продлится до 23 ноября. Работа организована по 15 секциям, где обсуждают актуальные вопросы образования, культуры, соцсферы и духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения.