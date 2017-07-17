В Пензе по улице Вяземского загорелась квартира

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17 июля 2017, 17:01Происшествия
В Пензе в многоквартирном доме произошел пожар. В пятиэтажке на Вяземского, 39 загорелась трех комнатная квартира на третьем этаже.
Сообщение на пульт дежурного поступило около полудня. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и полностью ликвидировали возгорание через 10 минут.
Для ликвидации пожара было привлечено 19 человек личного состава и семь единиц техники.
В квартире выгорела кухня на площади семь квадратных метров. В момент происшествия дома были женщина и ее сын. Никто из них не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны. В настоящее время эксперты МЧС проводят проверку, которая должна установить все обстоятельства происшествия.
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