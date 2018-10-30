В Пензе по подозрению в кражах задержали вора-рецидивиста

В Пензе рецидивиста задержали по горячим следам. Мужчину подозревают в краже имущества железной дороги.

Работники железной дороги обратились в дежурную часть линейного отдела. Они рассказали, что в компрессорную станции «Пенза-2» проник неизвестный и похитил оттуда медные кабель и провода.

Полицейские выяснили, куда сбыли краденное. Когда сотрудники уголовного розыска пришли в эту организацию, поступил новый звонок от работников железной дороги. Злоумышленник забрался к ним снова, так мужчину и взяли с поличным, сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Выяснилось, что 27-летний задержанный уже был неоднократно судим, недавно он вернулся из мест лишения свободы. По факту краж возбудили два уголовных дела.

Подозреваемый в настоящее время находится под стражей. Если его вину докажут, то он может отправиться за решетку на пять лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».