В Пензе по подозрению в кражах задержали вора-рецидивиста

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30 октября 2018, 10:02Криминал
В Пензе рецидивиста задержали по горячим следам. Мужчину подозревают в краже имущества железной дороги.
Работники железной дороги обратились в дежурную часть линейного отдела. Они рассказали, что в компрессорную станции «Пенза-2» проник неизвестный и похитил оттуда медные кабель и провода.
Полицейские выяснили, куда сбыли краденное. Когда сотрудники уголовного розыска пришли в эту организацию, поступил новый звонок от работников железной дороги. Злоумышленник забрался к ним снова, так мужчину и взяли с поличным, сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.
Выяснилось, что 27-летний задержанный уже был неоднократно судим, недавно он вернулся из мест лишения свободы. По факту краж возбудили два уголовных дела.
Подозреваемый в настоящее время находится под стражей. Если его вину докажут, то он может отправиться за решетку на пять лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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