В Пензе по партпроекту «Единой России» благоустроят 35 дворов

В рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда» в 2019 году будет благоустроено 10 917 дворов и 4 000 общественных пространств.

«В регионах «Единая Россия» проводила общественные обсуждения и рейтинговые голосования за реконструкцию общественных пространств и территорий. Мы практически завершили сбор данных об объектах, которые вошли в планы субъектов по реконструкции», - отметил федеральный координатор партпроекта Павел Качкаев.

Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров, в рейтинговом голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2019 году приняли участие жители 68 субъектов России.

По словам регионального координатора проекта Виктора Кувайцева, на весь комплекс работ будет направлено свыше 200 млн рублей.

«В Пензе в рамках реализации программы в этом году отремонтируем 35 внутридворовых территорий. Важно, что инициаторами благоустройства выступают сами жители – горожане сами решают, что хотят видеть у себя во дворе, что нужно привести в порядок в первую очередь», - отметил он.

Он уточнил, что провести торги и заключить контракты на проведение работ планируется до 1 июня, сдать объекты – к 1 сентября.