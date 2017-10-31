В Пензе по иску прокуратуры запретили деятельность бизнесмена

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31 октября 2017, 11:32Общество
Арбитражный суд Пензенской области по иску прокуратуры вынес решение о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.
По результатам прокурорской проверки установлено, что в течение года индивидуальный предприниматель трижды привлекался к административной ответственности за торговлю контрафактными одеждой, обувью и аксессуарами.
«Учитывая обстоятельства, прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить деятельность предпринимателя», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Иск прокуратуры суд удовлетворил. Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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