31 октября 2017, 11:32Общество В Пензе по иску прокуратуры запретили деятельность бизнесмена Арбитражный суд Пензенской области по иску прокуратуры вынес решение о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.

По результатам прокурорской проверки установлено, что в течение года индивидуальный предприниматель трижды привлекался к административной ответственности за торговлю контрафактными одеждой, обувью и аксессуарами.

«Учитывая обстоятельства, прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить деятельность предпринимателя», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Иск прокуратуры суд удовлетворил. Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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