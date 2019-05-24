В Пензе по факту смерти судьи проводится доследственная проверка

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24 мая 2019, 17:37Происшествия
Официальный представитель регионального управления СКР Татьяна Махницкая прокомментировала информацию о трагедии во время областного семинара судей в Пензе.
На мероприятии скончался судья Мокшанского районного суда. По данному факту, отметила Татьяна Махницкая, проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
На сайте Мокшанского районного суда в настоящее время размещен некролог о том, что 24 мая на 47 году жизни скоропостижно скончался судья Вадим Юрьевич Наумов.
«Он был профессионалом своего дела, высококвалифицированным судьей, заслужил авторитет и уважение своих коллег. В памяти многих людей он остался человеком светлым, доброй души, умеющим создать вокруг себя особую атмосферу», - говорится в источнике.
Вадим Юрьевич родился 21 августа 1972 года в городе Аткарске Саратовской области. Работу в судебной системе начал в 2003 году в областном суде. До 2009 года занимал должность специалиста 1 категории, а затем - главного специалиста в отделе анализа и обобщения судебной практики.
Указом президента Российской Федерации от 30 мая 2009 года назначен судьей Мокшанского районного суда на трехлетний срок, а затем в 2012 году - без ограничения срока полномочий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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