Площадь Ленина готовят к чистовой отделке

В Пензе на следующей неделе приступят к чистовой отделке площади Ленина. Напомним, территория в 7000 квадратных метров будет вымощена гранитной плиткой.

Чтобы оценить брусчатку и качество работ, строители замостили небольшой участок двухцветной плиткой. Пока в Пензу привезли меньше половины от всего объема необходимого материала.

«Продолжаются работы по подготовке основания мощения из гранитных плит, также ведется поставка необходимых материалов. Предусмотрено четыре цвета, основной источник - мансуровское и южносултаевское месторождения», - рассказал начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.

После того, как рабочие завершат работу с гранитным покрытием, на площади установят скамейки и архитектурные композиции. Отметим, что капитальный ремонт выполняет подрядная организация из Казани. На реконструкцию площади из городского бюджета выделено 78 миллионов рублей. Проект должны реализовать к декабрю.