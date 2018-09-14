Площадь Ленина готовят к чистовой отделке

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14 сентября 2018, 18:41Общество
В Пензе на следующей неделе приступят к чистовой отделке площади Ленина. Напомним, территория в 7000 квадратных метров будет вымощена гранитной плиткой.
Чтобы оценить брусчатку и качество работ, строители замостили небольшой участок двухцветной плиткой. Пока в Пензу привезли меньше половины от всего объема необходимого материала.
«Продолжаются работы по подготовке основания мощения из гранитных плит, также ведется поставка необходимых материалов. Предусмотрено четыре цвета, основной источник - мансуровское и южносултаевское месторождения», - рассказал начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.
После того, как рабочие завершат работу с гранитным покрытием, на площади установят скамейки и архитектурные композиции. Отметим, что капитальный ремонт выполняет подрядная организация из Казани. На реконструкцию площади из городского бюджета выделено 78 миллионов рублей. Проект должны реализовать к декабрю.
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