В Пензе планируют выпустить путеводитель по области

Пензенская область готовится встречать туристов, которые приедут на Чемпионат мира по футболу этим летом. Сотрудники регионального министерства культуры проверяют гостиницы. В них должны будут демонстрировать специально снятые к мундиалю фильмы, распространять путеводители и сувенирную продукцию. Кроме того, на днях в регион поступят так называемые «бесценные карты», которые будут лежать в каждом номере отеля.

Пока только в электронном варианте, но скоро 5000 экземпляров «бесценных карт» пустят в печать. Это первый совместный проект регионального министерства культуры и туризма, туристско-информационного центра области и рекламного агентства, который реализуют на условиях государственно-частного партнерства.

«Бесценная, потому что для туристов она бесплатная и будет лежать в каждом отеле, гостинице. Она была сделана на основе, которую мы сделали в 2017-м. На ней будет содержаться рекламная информация о ресторанах, турбазах и т.д.», - рассказала руководитель туристско-информационного центра Пензенской области Анна Плясунова.

Карта станет еще одной новинкой для продвижения пензенских достопримечательностей. Широкая информационная кампания ведется с 2017 года. При поддержке областного правительства впервые за последние десять лет были изготовлены путеводитель по Пензе, городская и областная карты с объектами показа, буклеты на русском и китайском языках.

«Экстремальный, паломнический, литературный туризм рассказывает не только об объектах, но и интересных маршрутах, которые существуют и пользуются популярностью. Буклеты предназначены для работы во время экспозиций, то есть на международных и всероссийских выставках», - пояснил начальник отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

Также должны выпустить первый путеводитель по Пензенской области. Работа по его созданию ведется несколько месяцев. Каждый муниципалитет предоставил материалы и презентовал объекты. Специалисты выбрали наиболее интересные для туристов, сейчас в списке порядка двух тысяч примечательных мест.

«В путеводитель войдут не все объекты, будут отобраны наиболее популярные. Сейчас мы разрабатываем концепцию, согласно которой, скорее всего, он будет состоять из нескольких частей, двух или четырех, так как много примечательных мест», - добавил Алексей Уколов.

Путеводитель по региону издадут тиражом не менее 2000 экземпляров. Вместе с картами и сувенирной продукцией он будет доступен гостям города в гостиницах. Там же будут транслировать фильмы, снятые специально к Чемпионату мира по футболу.