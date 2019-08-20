В Пензе планируют увеличить лимит на присвоение почетного звания

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20 августа 2019, 14:03Бизнесновости
В Пензе депутаты Законодательного Собрания 23 августа на сессии планируют рассмотреть вопрос, касающийся присвоения почетного звания. Речь идет о «Почетном гражданине Пензенской области».
Законопроект предполагает, что звание смогут получать не более трех человек в год. Ранее на это могли рассчитывать только двое.
Стоит отметить, что звание присваивается гражданам «за особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах деятельности; за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга».
Решение о присвоении звания принимается Законодательным Собранием. С инициативой поощрить человека могут выступить органы власти по представлению коллективов предприятий и учреждений.
«Почетный гражданин Пензенской области» может пользоваться рядом льгот. В частности, взять путевку в санаторий или денежную компенсацию, бесплатно ездить в общественном транспорте, получать ежегодную выплату в 130 тысяч рублей и так далее. Выделяются средства на захоронение скончавшегося почетного гражданина.
Звание присваивается с 1998 года. В списке его обладателей - Первый секретарь Пензенского обкома КПСС Лев Ермин, председатель Пензенского горисполкома Александр Щербаков, экс-губернатор Василий Бочкарев, бывший заместитель губернатора Николай Ащеулов, Заслуженный работник культуры РСФСР Тамара Мельникова, ректор ПГУ Александр Гуляков и другие, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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