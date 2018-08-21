В Пензе планируют увеличить доходную часть бюджета на 2018 год

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21 августа 2018, 19:37Общество
В бюджет Пензы на 2018 и плановый период 2019-2020 годов будут внесены изменения. Они коснутся как доходной, так и расходной его частей. Проект обсудили на очередном заседании постоянной комиссии Гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политике.
Доходную часть бюджета Пензы в 2018 году планируется увеличить на 223 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря увеличению налоговых доходов и безвозмездных поступлений в городскую казну из областного и федерального бюджетов. Так, город получил дополнительные деньги на выплату зарплат бюджетникам и содержание школ.
«Выделяются денежные средства на строительство детского сада на улице Макаренко. Кроме того, 20 миллионов 289 тысяч рублей - это помощь бюджету города на благоустройство», - сказала начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.
В связи с этим в части расходов запланированы перераспределения. Предлагается увеличить ассигнования из бюджета на снос самовольно возведенных объектов, на ремонт пустующих муниципальных квартир, на оплату взносов в фонд капремонта за муниципальное жилье. На комиссии депутаты затронули тему задолженности управления образования перед школами по ремонтным работам.
«Вы говорили, что задолженность за 2017 год будет закрыта до 1 сентября, а по 2018-му в какие сроки?», - спросил депутат Пензенской городской Думы Сергей Куличков.
По словам Ольги Завьялкиной, кредиторская задолженность, которая была включена в бюджет, а это 635 миллионов рублей, погашена в сумме 495 миллионов. По оставшейся части денег подписано соглашение, по которому задолженность должна быть выплачена до начала осени.
«Мы справились с поставленной задачей. В то же время на сегодняшний день у муниципалитета, в связи с тем, что доходная часть по неналоговым доходам не исполняется в полном объеме, образовалась кредиторская задолженность. Надеемся, что после 1 сентября и за оставшиеся месяцы мы частично ее погасим», - ответила Ольга Завьялкина.
Депутаты приняли проект, он вынесен на сессию, где будет принято окончательный решение.
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