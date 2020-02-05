В Пензе планируют увековечить память строителей Сурского рубежа

В Пензе по поручению губернатора Ивана Белозерцева увековечат память строителей Сурского рубежа. Осенью 1941 года, когда враг рвался к Москве, тысячи жителей нашей области были мобилизованы на строительство земляных укреплений. Работы в Лунинском, Бессоновском и Пензенском районах длились три месяца. В память об этом трудовом подвиге и планируется установить арт-объект.

Участок трассы М-5 на окраине Пензы. Старожилам он известен по когда-то стоявшему там трактиру «Золотой петушок». Именно это место выбрали под установку арт-объекта, посвященного трудовому героизму строителей Сурского рубежа.

Предварительно члены рабочей группы, занимающиеся увековечиванием памяти земляков, обсудили несколько вариантов - где поставить памятный знак, но в итоге пришли к единому мнению.

«Для меня было важно, чтобы огромный поток людей и машин, которые проезжают мимо области, видели, что хоть мы и были тыловым регионом, у нас здесь тоже велась большая работа», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Многие годы тема Сурского рубежа была за семью печатями. Неудивительно, что за все послевоенное время тяжелейший труд мужчин, женщин и подростков не был отмечен ни памятником, ни книгой. В 1941-м враг походил к Москве, была угроза его прорыва в Поволжье, и за три месяца вокруг Пензы было построено 450 километров укреплений - окопы, противотанковые рвы, долговременные огневые точки. И все это зимой, в минус 20.

«Саперы взрывали землю, огромные кучи грунта вываливались наружу, потом его растапливали, разбивали мотыгами и кирками. Тогда не было понятно, чем закончится война, что произойдет под Москвой. Здесь ждали немцев», - рассказал кандидат исторических наук из Заречного Виктор Кладов.

Кстати, во многих российских регионах можно увидеть установленные на обочинах трасс монументы в честь героев Великой Отечественной войны. Как правило, водители приветствуют их гулом автомобильных клаксонов. Не исключено, что после сооружения на окраине Пензы памятника строителям Сурского рубежа такая традиция появится и там.