В Пензе планируют создать уникальный инклюзивный центр

Образование для людей с ограниченными возможностями по здоровью станет доступнее. Об этом говорили на круглом столе в дворце детского и юношеского творчества Пензы. Возможность создания уникального инклюзивного центра на базе учреждения обсудили эксперты и специалисты управления образования.

Больше пространства, света и специальных тренажеров для обучения людей с ограничениями по здоровью. Таким видят инклюзивное дополнительное образование в Пензе. На базе дворца детского и юношеского творчества готовятся открыть единственную площадку в регионе, где специалисты смогут проводить раннюю профориентацию людей с ограничениями по здоровью от рождения до 23 лет.

«В нее войдут программы дополнительного образования, которые реализуются в городе, с помощью федеральных денег, конкурсов и регионального субсидирования. Это будет первый «Кванториум» для детей с ОВЗ», - рассказала директор центра комплексного сопровождения инклюзивного образования Оксана Симакова.

В первый год местом экспериментов станет площадка или модельный центр дополнительного образования. Новые программы будут не только дополнять, но и постоянно корректировать в зависимости от того, насколько ученикам будет комфортно работать. Через год площадка сможет получить статус регионального методического центра. Один из основных вопросов, с которым сейчас столкнулись руководители проекта, - где взять несколько десятков высококвалифицированных педагогов.

«Не хватает профессионального сегмента, потому что не все педагоги, которые работают в городе, имеют специальное образование. Не все готовы принять ребенка без подготовленной программы, особых знаний», - сказал директор дворца детского и юношеского творчества Лариса Преснякова.

Развитием инклюзивного пространства займутся в ближайшее время. Ожидается, что филиалы центра появятся на базах нескольких учебных учреждений города.