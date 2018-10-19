В Пензе планируют создать службу социальной детской реабилитации

На заседании в Законодательном Собрании Пензенской области главной темой обсуждения стала безопасность детей и подростков. В нем приняли участие представители областных министерств и ведомств. Специалисты обратили внимание не только на возможные причины трагического случая в Крыму, но и на трудности, с которыми продолжают сталкиваться различные структуры в работе с детьми.

Охранная сигнализация, «тревожная кнопка» вызова спецслужб, металлодетекторы - это минимальный набор устройств, которыми должны быть оснащены все учебные учреждения в стране. После трагедии в Крыму в Пензенской области школы, колледжи, детские сады, институты и университеты - на особом контроле: чужих не впускать, и даже родителям дальше вахты путь закрыт. Но даже эти меры окажутся бессильны в чрезвычайной ситуации, если сотрудник охраны, к примеру, растеряется или его и вовсе не будет на месте.

«Если работа по обеспечению безопасности осуществляется спустя рукава, то, конечно, никак система не предотвратит возможной трагедии», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Часто студенты решают все вопросы по старинке, не прибегая к помощи ни родителей, ни учителей. И это могут быть не только межличностные проблемы, но и, к примеру, трудности в финансовом плане. Когда о неприятном инциденте становится известно одному из ведомств, другие профильные учреждения, которые могли бы в этот момент оказать дополнительную помощь, узнают лишь спустя время.

«Существует множество структур, которые занимаются детьми, в частности - подростками. Но при этом есть серьезная проблема - межведомственное взаимодействие. Одна организация знает о чем-то, но, в соответствии с федеральным законом, она не может передать эту информацию другим», - отметил уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Собравшиеся предложили создать в регионе службу социальной детской реабилитации. Ее работа будет направлена на помощь несовершеннолетним, которые находятся в критических ситуациях и не могут самостоятельно справиться с проблемами.