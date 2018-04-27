В Пензе планируют создать этнокультурный центр коренных народностей

«В настоящее время в Пензенской области зарегистрированы и работают более 30 национально-культурных автономий и организаций, которые осуществляют деятельность в сфере гармонизации этноконфессиональных отношений и социальной адаптации мигрантов на территории региона. За первый квартал 2018 года проведено свыше 30 мероприятий направленных на укрепление межэтнического и межнационального сотрудничества. Среди них - «Широкая Масленица», фестиваль языков «Многоязычие» и областной праздник татарской культуры», - рассказал начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.



Кроме того, в этом квартале прошел первый форум, на котором обсудили ряд проектов по улучшению межнациональных отношений. Среди них - проведение «Парада культур» и создание этнокультурного центра коренных народностей Пензенской области. На поддержку данных проектов из бюджета выделят чуть более полумиллиона рублей.

Кроме того, в правительстве региона создан специальный отдел. Он будет заниматься вопросами реализации национальной политики.