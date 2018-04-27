В Пензе планируют создать этнокультурный центр коренных народностей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 апреля 2018, 19:38Общество
В правительстве Пензенской области прошло заседание штаба по реализации майских указов президента России. Первым вопросом разобрали исполнение поручений по урегулированию межнациональных отношений.
«В настоящее время в Пензенской области зарегистрированы и работают более 30 национально-культурных автономий и организаций, которые осуществляют деятельность в сфере гармонизации этноконфессиональных отношений и социальной адаптации мигрантов на территории региона. За первый квартал 2018 года проведено свыше 30 мероприятий направленных на укрепление межэтнического и межнационального сотрудничества. Среди них - «Широкая Масленица», фестиваль языков «Многоязычие» и областной праздник татарской культуры», - рассказал начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.
Кроме того, в этом квартале прошел первый форум, на котором обсудили ряд проектов по улучшению межнациональных отношений. Среди них - проведение «Парада культур» и создание этнокультурного центра коренных народностей Пензенской области. На поддержку данных проектов из бюджета выделят чуть более полумиллиона рублей.
Кроме того, в правительстве региона создан специальный отдел. Он будет заниматься вопросами реализации национальной политики.
27 апреля 2018, 19:41В ККЗ «Пенза» открылась межрегиональная выставка объектов туриндустрии
27 апреля 2018, 19:38В Пензе планируют создать этнокультурный центр коренных народностей
27 апреля 2018, 19:36В здании пензенского автовокзала заложили «бомбу»
27 апреля 2018, 19:28Пензенцы надуют супер мяч в День города
27 апреля 2018, 19:16В Пензе тестируют приложение для вызова и отслеживания машин «скорой»
27 апреля 2018, 19:09Пьяный пензенец уходят от погони, врезался в дорожный знак
27 апреля 2018, 19:02В Пензе после годовой консервации показали обновленную пьесу «Люкс №13»
27 апреля 2018, 17:58В Лопатинском районе депутата осудили сразу по трем статьям