В Пензе планируют создать центр по адаптации мигрантов

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29 октября 2018, 13:04Общество
Вопрос создания центра обсудили 29 октября на совещании в правительстве Пензенской области.
Губернатор Иван Белозерцев отметил, что больших проблем в данной сфере в области нет, однако создать центр по адаптации мигрантов нужно.
Этот вопрос глава региона поручил проработать заместителю председателя правительства области Василию Трохину, а также подключить национальные культурные автономии.
В Пензенской области уделяют большое внимание гражданам, прибывшим из иностранных государств. Известно, что за семь месяцев 2018 года их численность выросла, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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