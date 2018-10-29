В Пензе планируют создать центр по адаптации мигрантов

Вопрос создания центра обсудили 29 октября на совещании в правительстве Пензенской области.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что больших проблем в данной сфере в области нет, однако создать центр по адаптации мигрантов нужно.

Этот вопрос глава региона поручил проработать заместителю председателя правительства области Василию Трохину, а также подключить национальные культурные автономии.

В Пензенской области уделяют большое внимание гражданам, прибывшим из иностранных государств. Известно, что за семь месяцев 2018 года их численность выросла, пишет ИА «Пенза-Пресс».