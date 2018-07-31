В Пензе хотят создать базу данных подозрительных страховых случаев

В Пензе возросло количество преступлений в сфере автострахования. Если в 2015 году правоохранители выявили лишь три факта использования преступных схем, то в 2017-м - уже 17. Как сократить количество инсценировок дорожно-транспортных происшествий, обсудили в региональном правительстве на совещании с представителями страховых компаний и правоохранительных органов.

Основным видом мошенничества в этой сфере остаются имитация аварий для получения страховой выплаты за ранее полученные механические повреждения, инсценировка ДТП с небольшим касанием транспортных средств, когда участники приписывают дополнительные повреждения в ходе удара, а также изготовление поддельных экспертиз.

«Ни одна автоподстава не обходится без экспертной организации, которая участвует напрямую, завышая ущерб, либо недобросовестно проводит анализ аварии, эксперты не выезжают на место происшествия, основываются на фотографиях, которые им присылают те же комиссары», - рассказал начальник управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области Максим Петрушин.

По словам специалистов, для того, чтобы сократить число автоподстав, в регионе необходимо развивать единую базу данных. Туда страховщики могли бы передавать сведения о подозрительных страховых случаях, а правоохранительные органы оперативно разоблачать любителей инсценировок.