В Пензе планируют провести турнир ПФО по смешанным единоборствам

В Пензе прошла рабочая встреча губернатора Ивана Белозерцева и президента «Союза ММА России» Радмира Габдуллина. Стороны рассмотрели возможности проведения на территории области соревнований по смешанным боевым единоборствам Приволжского федерального округа.

«Берем ваше предложение в работу. Надо развивать этот вид спорта, проводить зрелищные соревнования, чтобы молодежь могла их видеть, поддержать своих спортсменов. Такие соревнования всегда повышают интерес к активным занятиям, дают толчок развитию спорта», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев поручил министру физической культуры и спорта проверить, как работают пензенские клубы, в которых занимаются смешанными боевыми единоборствами, уточнить, какая им требуется помощь.

Радмир Габдуллин сообщил, что осмотрел в Пензе музей спорта и оценил его организацию и содержание. Президент «Союза ММА России» попросил губернатора выделить пространство на площадке этого музея для размещения экспозиции, посвященной развитию смешанных боевых единоборств.

Иван Белозерцев одобрил эту инициативу и дал должностным лицам соответствующее поручение.

Напомним, всего в Пензенской области существует 11 спортклубов, в котором ребята могут заниматься ММА. Их учат 24 тренера. Этим видом занимаются более 1000 жителей региона от семи до 50 лет.

В пресс-центре регионального правительства добавили, что за два последних года были подготовлены спортсмены высокого уровня, которые по результатам выступлений на соревнованиях входили в состав сборной России по ММА: Игорь Глазов и Петр Ковалев. Областная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» ежегодно проводит чемпионат, первенство и кубок Пензенской области. Кроме того, для популяризации смешанных боевых единоборств в течение года проходят четыре фестиваля с участием детей от семи до 11 лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».