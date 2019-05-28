В Пензе планируют провести международный промышленный форум

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28 мая 2019, 12:04Бизнесновости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с первым заместителем председателя Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым.
Стороны обсудили планирующееся подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между правительством Пензенской области, ООО «Союз машиностроителей России», Федеральным агентством по делам молодежи и ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям». Документ хотят составить в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Вы умудряетесь в регионе, который, скажем так, не особо обласкан природой и недрами, устойчиво развиваться. Когда в этом году мы рассматривали 17 регионов для проведения в 2020-м мероприятия международного масштаба – Молодежного промышленного форума «Инженеры будущего», наше внимание привлекла Пензенская область. Я уверен, что наше общение в рамках Петербургского форума будет плодотворным. Потенциал и возможности нашего союза нужно активно использовать», - отметил Владимир Гутенев.
По словам Ивана Белозерцева, пензенские промышленные предприятия работают неплохо.
«Недавно я встречался с президентом страны, он информирован об этом. Хотелось бы, чтобы они также принимали активное участие в социальных проектах. Очень важно создать трудовой ресурс, чтобы молодежь не уезжала в столицу, а видела заботу о себе и оставалась на родине. Это дополнительные расходы, но это инвестиции в будущее», - сказал он.
Также губернатор подчеркнул, что область готова принять Молодежный промышленный форум, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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