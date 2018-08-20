В Пензе планируют производить доступные биомеханические протезы

Появятся ли в Пензе доступные биомеханические протезы для детей? 20 августа такую возможность обсудили в правительстве региона представители пензенских министерств совместно с разработчиками. Один протез верхней конечности, который частично воспроизводит функции руки, стоит порядка 350 тысяч рублей. И договориться сторонам предстояло, прежде всего, об экономической стороне вопроса.

Система протеза снимает показатели электрических импульсов с мышц человека и сжимает с нужной силой ткани, отпечатанные на 3D-принтере. Мелкие движения - взять рюкзак за ремни, ухватить мобильный телефон - недоступны большинству инвалидов с обычными, косметическими протезами. Разработчики обсудили возможность прийти со своими изделиями в медицину Пензенской области. Причем в центре их внимания - протезы для детей.

«Если сравнивать с аналогами, то у нас стоимость полуфабриката - 250 тысяч рублей, готового изделия - 350, один из самых лучших зарубежных конкурентов стоит на 800 тысяч дороже. То есть мы располагаем аналогом, который не уступает по функциональности, качеству и стоимости», - рассказал директор по региональному развитию компании по производству электромеханических протезов Руслан Салтыков.

Появление в Пензе детских протезов, которые способны частично сохранить функциональность рук, по мнению производителей, возможно. Они рассчитывают устанавливать протезы за счет средств Фонда социального страхования России и претендуют на то, чтобы через процедуру закупок стать поставщиком. Это предложение упирается в финансовый вопрос. Чаще всего родителям лишь частично компенсируют средства на приобретение протеза.

«За 2018 год расходы на обеспечение детей-инвалидов и компенсации за самостоятельное приобретение изделий составили 26,2 миллиона рублей. Выдано около 314 тысяч протезов», - сказал и. о. заместителя управляющего Пензенским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Андрей Лысев.

Сейчас программа реабилитации детей с помощью таких протезов работает в 45 регионах России. Разработчики компании тесно сотрудничают с фондом инновационного развития «Сколково». Представители пензенских министерств видят перспективу применения биомеханических протезов именно во взаимодействии с фондом.

«Мы хотим открыть на базе технопарка «Рамеев» аккредитованный центр, на который будут распространяться все преимущества фонда инновационного развития. Думаю, что результат будет уже к концу 2018 года. На площадке сможет работать наш представитель и пользоваться теми же льготами и работать на тех же условиях, как и в «Сколково», - сказал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Это позволит обеим сторонам пользоваться инфраструктурой Фонда инновационного развития «Сколково» и добиться более щадящего налогового режима, а значит сокращения стоимости протеза и увеличения его доступности для всех, кто в нем нуждается.