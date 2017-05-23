23 мая 2017, 14:03Общество В Пензе планируют поставить памятник Суворову В Пензе может появиться памятник Александру Суворову. Увековечить образ великого полководца планирует региональный Совет ветеранов внутренних войск.

Предположительно памятник будет сделан из бронзы. В честь генералиссимуса также могут назвать одну из зеленых зон Пензы. Кроме того, в селе Суворово Лунинского района планируется восстановить Церковь Владимирской иконы Божией Матери.

«Этот храм имеет историческое значение, так как его строил Суворов на свои деньги. И первые пять служб провел он, так как еще батюшки там не было», - рассказал председатель регионального Совета ветеранов внутренних войск «Беркут»

Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор уже одобрил инициативу Совета ветеранов. Церковь относится к постройкам XVIII века, но точная дата ее постройки неизвестна. Сейчас сооружение находится в плачевном состоянии.

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