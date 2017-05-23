В Пензе планируют поставить памятник Суворову

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23 мая 2017, 14:03Общество
В Пензе может появиться памятник Александру Суворову. Увековечить образ великого полководца планирует региональный Совет ветеранов внутренних войск.
Предположительно памятник будет сделан из бронзы. В честь генералиссимуса также могут назвать одну из зеленых зон Пензы. Кроме того, в селе Суворово Лунинского района планируется восстановить Церковь Владимирской иконы Божией Матери.
«Этот храм имеет историческое значение, так как его строил Суворов на свои деньги. И первые пять служб провел он, так как еще батюшки там не было», - рассказал председатель регионального Совета ветеранов внутренних войск «Беркут»
Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор уже одобрил инициативу Совета ветеранов. Церковь относится к постройкам XVIII века, но точная дата ее постройки неизвестна. Сейчас сооружение находится в плачевном состоянии.
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